كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن التدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد، استعدادًا لمواجهة ليفانتي، السبت القادم، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقالت وسائل الإعلام، إن ” رونالدو ” تدرب وحيداً في صالة الألعاب الرياضية لليوم الثاني على التوالي، ويواجه احتمال غيابه عن مواجهة ليفانتي.

وأحرز ” رونالدو ” ، 8 أهداف فقط منذ انطلاقة الموسم، ويحتل فريقه ” الملكي ” المركز الرابع في الترتيب بـ38 نقطة، بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر.