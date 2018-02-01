صحيفة: نيمار من التدخلات العنيفة في الدوري الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يعاني من التدخلات العنيفة في الدوري الفرنسي، بشكل أكبر مما كان عليه الأمر في الدوري الإسباني عندما كان محترفاً بين صفوف برشلونة.

وأوضحت ماركا أن هذا الأمر هو أحد الأسباب التي دفعت اللاعب البرازيلي للندم على انتقاله للعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الحقيقة تصدق الأرقام والإحصائيات ما يدعيه نيمار، فخلال السنوات الأربع التي قضاها في الدوري الإسباني، احتسب للنجم البرازيلي ما متوسطه 4ر3 خطأ في كل جولة بالمسابقة.