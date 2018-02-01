مرتكبو المخالفات المرورية يبدؤون خدمة مصابي الحوادث المرورية في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان في مكتبه صباح اليوم ، سعادة مساعد مدير مرور منطقة عسير العقيد محمد سعيد العسيري وسعادة مدير شعبة السلامة المرورية بمرور عسير المقدم إبراهيم بن علي الشهراني وذلك في إطار توجيه سعادة مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي، لمرور منطقة عسير بتنفيذ تلك المبادرة بعد نجاحها في المنطقة الشرقية.

حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على بدأ تطبيق برنامج العقوبات البديلة لمخالفي الأنظمة المرورية لا سيما المخالفات المؤثرة على السلامة العامة ، إذ سيتم تطبيق البرنامج بهدف رفع الوعي لدى المخالفين، عبر قيامهم بخدمة المصابين في جميع المستشفيات التابعة لصحة المنطقة جراء الحوادث المرورية ، وفق آلية تنفيذ تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وفي بداية اللقاء قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان شكره وتقديره لسعادة مدير عام المرور العميد محمد البسامي على تقديمه لهذه المبادرة النوعية، مشيداً بالجهود التي يبذلها سعادته في سبيل تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، كما قدم شكره لسعادة مدير مرور عسير العقيد عبدالله بن عايض بني حويز.

وأكد الهبدان أنه تم توجيه مستشفيات المنطقة للتعاون في ذلك وبما يضمن تنفيذ المطلوب على أكمل وجه ،و بما يحقق المصلحة العامة، كما تضمن توجيه سعادته، قيام مدراء المستشفيات بالإشراف المباشر على تنفيذ ذلك ، بهدف الحفاظ على حياة وسلامة شباب هذا الوطن، ولكي تصل الرسالة السامية المرجوة من هذا البرنامج ، ويغرس الأثر في نفس المخالف ، ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه.

وأشاد الهبدان بالجهود الكبيرة والمنظمة التي تقوم بها إدارة مرور عسير والتي أسهمت على أرض الواقع وبحسب الإحصائيات الرسمية في خفض أعداد الوفيات والمصابين الذين تستقبلهم مستشفيات المنطقة بسبب الحوادث المرورية ، مثمناً في الوقت ذاته التعاون الذي تقوم به إدارة مرور المنطقة مع صحة عسير.

بدوره قدم مساعد مدير مرور عسير العقيد محمد سعيد عسيري ، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على التعاون الملوس والمستمر الذي تقدمه صحة المنطقة.