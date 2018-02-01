فترة الانتقالات الشتوية تمنح دورتموند وشتوتغارت فرصة أخيرة

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، أن فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة منحت الفرصة لفريق بروسيا دورتموند لتعديل فريقه لما تبقى من منافسات في الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا، بينما اتخذ فريق شتوتغارت النهج الأكثر شيوعاً بتغيير المدير الفني.

وقالت المصادر: يحظى الفريقان بفرصة لتعديل نتائجهما في الدوري خلال منافسات الجولة الحادية والعشرين والتي يلتقي فيها بروسيا دورتموند مع فريق كولون، صاحب المركز الثاني من القاع، غداً الجمعة، فيما يحل شتوتغارت ضيفاً على فولفسبورغ بعد غد السبت.

وأضافت المصادر: سيكون دورتموند، الذي يقبع في المركز السادس بعيداً عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بدون هدافه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، الذي انتقل لآرسنال في صفقة كبيرة وتم استبداله بميتشي باتشواي المعار من تشيلسي.

وتابعت: سيقوم المدير الفني لدورتموند، بيتر شتويغر، بعودة عاطفية إلى كولون، وهو النادي الذي قاده للصعود من الدرجة الثانية وللعب في الدوري الأوروبي قبل أن يقال من منصبه في ديسمبر.