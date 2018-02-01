” السديس ” يدشن الأعمدة الخضراء بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير الإدارة العامة للمشاريع في رئاسة شؤون الحرمين، المهندس أمجد الحازمي، عن تدشين الأعمدة الخضراء بالساحات الغربية من المسجد الحرام، من قبل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

كما أوضح في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تركيب 119 عاموداً، مشيراً إلى وجود عدد اثنان من الأعمدة المتحركة بين الطرقات تزاح في الحالات الطارئة.

وأشاد ” السديس “، بجهود إدارة المشاريع، حاثاً إياهم على الاستمرار والتطوير والاهتمام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.