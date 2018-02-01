بالصور.. مطار أبها يدشن الناقل الوطني الرابع ” طيران أديل “

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت إدارة مطار أبها اليوم حفل تدشين ” طيران أديل ” ، التي وصلت أولى رحلاته إلى مطار أبها قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور معالي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة طيران أديل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني وذلك بصالة المغادرة بالمطار.

وفي بداية الحفل ألقى

مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية كلمة أكد فيها أن مدينة أبها تعد من الوجهات الداخلية الرئيسية المهمة سياحياً واقتصادياً وتشهد طلباً متزايداً على السفر بينها وبين مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن خدمات النقل الجوي ساهمت بشكل أساسي في دعم مجالات التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.

وأضاف المهندس الجاسر أن رحلات ” طيران أديل ” من وإلى أبها ستوفر مزيداً من السعة المقعدية وبالأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن التوسع في المنطقة الجنوبية يساهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، إضافة إلى خدمة أفراد القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي وغيرهم من أبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين.

عقب ذلك ألقى مدير عام المطارات الجنوبية كلمةً هنأ فيها مسؤولي ” طيران اديل ” على النجاح ببدء تشغيل الرحلات من مطار أبها، عاداً انضمام الشركة إلى مجموعة الشركات العاملة في المطار بالخطوة الإيجابية، مشيداً في نفس الوقت بجهود الهيئة العامة للطيران المدني ، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز جانب المنافسة بين كافة الشركات.

وفي نهاية الحفل قدمت إحدى الفرق الشعبية فلكلور فنياً من تراث منطقة عسير،ثم التقطت الصور التذكارية ووزعت الهدايا على الجهات المشاركة في الحفل .

