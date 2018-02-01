10 طرق طبيعية لإزالة التجاعيد حول العينين

نورة الشهري(صدى):

قد تكون التجاعيد حول العينين دليل الضحكة الدائمة، ورغم ذلك فنحن لا نحبها وتزعجنا، فالمرأة تنفق الكثير من المال والوقت من أجل التخلص من تلك التجاعيد، لكن التخلص منها يمكن أن يتم بمواد متوفرة في مطبخك. وإليكِ بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تقضي على التجاعيد أو تخفف منها.

عصير الأناناس

يوجد في عصير الأناناس إنزيمات تسمى بروميلين، وغالباً تدخل في الكريمات التي تعالج التجاعيد حول العينين. بللي قطعة من القماش بالعصير وضعيها على الجلد حول العينين لمدة 20 دقيقة.

زيت الخروع

زيت الخروع ممتاز للحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة حول العينين. كل ما عليك القيام به هو وضع بعض الزيت على طرف إصبعك وتوزيعه حول العينين برقة. لا ضرورة للتدليك، فقط اتركيه طوال الليل وستلاحظين الفرق صباح اليوم التالي.

زيت الروزماري

استخدام زيت الروزماري يغذي البشرة ويساعد على حمايتها من التلف. ضعي بعض الزيت حول العينين ودلكي الجلد بلطف بأصابعك بشكل تصاعدي نحو الأذنين. قومي بذلك كل يوم لبضع دقائق، تقضي على التجاعيد وتمنعي ظهورها في المستقبل.

الخيار

يحتوي الخيار على العديد من السوائل التي تؤدي قلتها لظهور التجاعيد، وضع شرائح الخيار على العينين يخفف التجاعيد ويقضي على الهالات السوداء. من المستحسن استخدام شرائح الخيار المبردة وتركها على العينين لمدة 15 دقيقة كل يوم.

الزنجبيل والعسل

العسل مرطب ممتاز للبشرة والزنجبيل يساعد على تحسين تدفق الدم إلى البشرة، أضيفي ملعقة صغيرة من خلاصة الزنجبيل إلى نصف ملعقة صغيرة من العسل. ودلكي حول العينين بلطف ثم اتركي الخليط على الجلد لمدة ساعة واشطفيه بعد ذلك.

زيت جوز الهند

الدهون في زيت جوز الهند تساعد على نعومة الجلد وتغذيته وتزيل التجاعيد. خذي بعض زيت جوز الهند ودلكيه بلطف حول العينين لمدة 10 دقائق كل يوم ثم اتركيه طوال الليل، واغسليه في الصباح.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالزيوت المفيدة لعلاج التجاعيد حول العينين، ويمكنك استخدامه إما بوضع شرائح الأفوكادو على عينيك وتركها لمدة 15 دقيقة، أو هرس الأفوكادو ووضعه حول العينين لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

بياض البيض

خذي بياض بيضة واحدة وادهنيه تحت عينيك، انتظري حتى تشعري ببشرتك مشدودة، ثم اغسلي البيض بالماء الفاتر. يجب عدم ترك البيض لفترة طويلة جداً على الوجه.

زيت الزيتون

سخني القليل من زيت الزيتون ودلكي به المنطقة المحيطة بالعينين لبضع دقائق ثم اتركيه طوال الليل، في الصباح اغسليه وستدهشك النتيجة.

ماء الورد

ماء الورد علاج طبيعي للتجاعيد ويمنع ترهل الجلد. بللي قطعة من القطن بماء الورد وامسحي المنطقة المحيطة بالعينين. اتركي الجلد ليجف وكرري العملية. من المستحسن القيام بذلك في الصباح والمساء.