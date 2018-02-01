رجل يقتل شقيق زوجته بسبب وجبة سمك

القاهرة(صدى):

نشب خلاف عائلي بين زوجين مصريين بسبب رفضها طهي وجبة سمك ما أسفر عن تبادل الضرب بالايدي وسلاح ناري .

وكانت تعالت أصوات الزوجين حضر شقيق الزوجة من المنزل المجاور لاستكشاف الأمر وعندما وجد شقيقته باكية، اشتبك مع زوجها وتبادلا الضرب أيضاً، فدخل الأول الى غرفة النوم وأمسك مسدسه وأطلق منه عياراً نارياً على شقيق زوجته فأرداه قتيلاً في الحال .

لم تسلم الزوجة من زوجها بعد أن فوجئت بسقوط شقيقها جثة هامدة علي الأرض، حيث أطلق عليها عياراً نارياً في قدمها لشل حركتها عندما حاولت ضربه بقطعة خشبية إنتقاماً منه لقتل شقيقها.

وأفادت تحريات المباحث عقب القبض على الزوج المتهم أن سبب المشاجرة بين الزوجين رفضها طهي وجبة سمك لزوجها بحجة أنها مجهدة.