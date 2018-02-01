حملة رقابية مكثفة على المحلات الصحية في ” السليمي “

علي العنزي(صدى):

أطلقت بلدية محافظة السليمي التابعة لمنطقة حائل، اليوم الخميس، حملة رقابية مكثفة على جميع المحلات الصحية العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار تشديد الرقابة الصحية على تلك المحلات للتأكد من سلامة الأغذية الموجودة بها.

حيث قال المهندس غدير بن صخيل الشمري، رئيس بلدية محافظة السليمي، أنه قد جاء هذا في إطار ما توليه البلدية من اهتمام بالغ بسلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرصها على راحتهم وصحتهم وسلامة ما يقدم لهم من أطعمة وأغذية.

كما أشار ” الشمري ” للسعي وراء تعزيز دور البلدية في حمايتهم، رغبة في الحد من مخالفة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.