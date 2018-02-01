بالفيديو.. قوات التحالف تؤكد على وقوف المملكة والإمارات بجوار الشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

وجهت قوات التحالف العربي المتواجدة في مدينة عدن اليمنية، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب اليمني، مؤكدةً أن الوضع الآن في عدن مستقر وكل الأطراق التزمت التزامًا تام بالبيان الصادر من قيادة التحالف.

وقالت القوات إن المملكة العربية السعودية والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما واحدة وليس لديهما أطماح سوى أن يكون يمن العروبة آمن ومتسقر طلبًا للتنمية والازدهار ” ، مشيرة إلى أن الدولتين تقفان جنبًا إلى جنب بجوار الشعب اليمني وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية.

وأضافت قوات التحالف قائلةً: ” إن الدافع اليوم هو ضمان أمن واستقرار اليمن وتجنب كافة اشكال الفوضى وحل كل الخلافات بين الدائرة أبناء الشعب اليمني ” .

ودعت القوات في نهاية حديثها كافة الأطراف اليمنية إلى التعامل بحكمة وروية، والتركيز على الهدف الرئيس وهو دحض المليشيات الحوثية التابعة لإيران.