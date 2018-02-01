إزالة عدد كبير من الحيوانات النافقة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف بالإنتهاء من إزالة عدداً يتجاوز الـ 3270 حيواناً نافقاً في مناطق متنوعة، وذلك في إطار خدمات ثماني بلديات فرعية تتمثل في “الشرق والغرب والشمال والجنوب والهدا والشفا والسيل الكبير وعشيرة “.

فيما أكدت أمانة الطائف أنها تسعى لإتخاذ أجراءات نظامية رادعة بحق عدد من المواطنين الذين تم ضبطهم وهم يقومون بإلقاء الحيوانات النافقة في جوانب الطرق ومجاري الأودية.

كما لفتت الأمانة إلى أن تلك التصرفات السلبية ينتج عنها حدوث أضرار بيئية وصحية عديدة، كما طالبت أصحاب المواشي والرعاة بعدم رمي الحيوانات النافقة، وذلك تجنباً لتداعياتها البيئية وتأثيرها على الصحة العامة.