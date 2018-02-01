” ياسر المعارك ” : التأمين يغطي حليب الرضع بضوابط محددة

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أن تغطية تكاليف حليب الأطفال الرضع حتى عمر 24 شهرًا، التي تضمنتها الوثيقة الموحدة الجديدة، تخضع لضوابط محددة وفقاً للحاجة الطبية التي يحددها الطبيب المعالج.

وتغطي هذه الضوابط الحالات التالية، أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة؛ للحد من الإعاقة، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشاكل في الامتصاص، بالإضافة للطفل ناقص النمو أو ناقص الوزن، الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم.

وفي هذا السياق، أوضح ” المعارك ” أن التحديثات التي تمت على الوثيقة الجديدة، جاءت في إطار التحول من التأمين الطبي إلى التأمين الصحي؛ الذي يهدف إلى تعزيز الصحة لدى الأفراد؛ للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة أو المضاعفات الخطيرة، الناتجة منها.

كما أشار على أن الوثيقة الجديدة تضمنت تغطية تكاليف الفحص المبكر للقلب والسمع؛ مما يسهم في كشف الأمراض بوقت مبكر، والتعامل معها وعلاجها قبل أن تتفاقم آثارها ومضاعفاتها فتصبح مهدداً للحياة، وبين أيضًا أن الوثيقة الجديدة تغطي عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات ” تكميم المعدة “.

وناشد ” المعارك ” الجميع إلى ضرورة الإلمام التام بحقوقهم التأمينية، من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني، واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة عبر البوابة الالكترونية: هنا .