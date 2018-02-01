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باستثمارات سعودية أمريكية.. إنشاء ” ديزيني لاند ” بمطروح المصرية

باستثمارات سعودية أمريكية.. إنشاء ” ديزيني لاند ” بمطروح المصرية
عادل الحربي (صدى):

تشارك المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، باستثمارات قدرها 3.3 مليار دولار، لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار ” ديزني لاند ” بمحافظة مرسى مطروح المصرية.

وأعلنت وزرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، اليوم الخميس، أنه تم توقيع عقد لإنشاء المدينة بين محافظ مطروح علاء أبوزيد، و ليزا ستيفن العضو المنتدب لشركة ” إنترتنمنت وورد ” للمدن الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الوزارة، إن العقد تضمن إنشاء المدينة الترفيهية بمنطقة العلمين التابعة للمحافظة، على مساحة 5080 فداناً.


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