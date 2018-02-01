” الخطوط السعودية ” تشارك في ” سباق الأبطال للسيارات ” بالرياض

نواف السالم(صدى):

تبدأ الخطوط السعودية مشاركتها في الحدث الرياضي العالمي ” سباق الأبطال للسيارات ” ، بمساهمة أفضل المتسابقين في سباقات السيارات في العالم، وذلك باعتبارها شريك وراعٍ رسمي للحدث الذي سيعقد غدًا الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويأتي ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، مع إشراف مباشر من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث تقدم ” السعودية ” عددًا من المبادرات النوعية من بينها ” تجربة الصعود بجوار الأبطال ” في السباق، إضافة إلى عدد من التذاكر لدخول الفعالية، وذلك في إطار رعايتها للحدث ذاته.

جدير بالذكر أن ذلك سيتم في إطار حرص الناقل الوطني على المشاركة في رعاية الفعاليات التي تعقد بمختلف المجالات بالمملكة.