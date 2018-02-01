محمد صبحى يسافر للإمارات لحضور مهرجان التراث

أماني الغامدي(صدى):

يطير الفنان المصري محمد صبحي إلى دولة الإمارات، وذلك بعد انتهائه من عروض مسرحيته ” غزل البنات ” ، ليحضر مهرجان التراث العربي، حيث يشارك في ندوة كبيرة وموسعة يتحدث فيها عن أهمية التراث في حياة الشعوب ومدي تأثيره على الأجيال القادمة.

ويواصل الفنان محمد صبحي حاليا عروض مسرحيته ” غزل البنات ” بنجاح في موسمها الثاني وفي نفس الوقت يستعد لمشاريع مسرحية أخري سيعرضها في مشروعه المسرحي الرائد ” المسرح للجميع ” وربما تكون مسرحية ” خيبتنا ” هي المسرحية القادمة في مشروعه

والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان منذ أيام عن حصوله علي جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الـ 12، والتي ستنطلق في الفترة من 13 وإلي 22 مارس المقبل، وذلك تقديراً لتجربته الإبداعية الثرية وتثميناً لدوره في تطوير وإثراء الحركة المسرحية العربيّة.