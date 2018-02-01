اعتماد برنامج الحفلات المدرسية بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، على أهمية تنفيذ برنامج الحفلات المدرسية، وتفعيل المسرح المدرسي بشكل أكثر فاعلية ، وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة .

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العُمري ، أنه تم إبلاغ كافة المدارس بالإطار العام لبرامج الحفلات المدرسية القائم على التجديد والابتكار وتسخير الإمكانات لمشاركة الطلاب في إعداد وإخراج الحفل بالتعاون مع معلميهم ورائد النشاط، وبما يعكس ما تمر به المملكة من تطور وازدهار في شتى المجالات ، مؤكدًا على أهمية إبراز الحفل مع بداية اليوم الدراسي وفق الآلية المقررة، وأن يتم التنسيق مع مديري مكاتب التعليم بشأن موعد الحفل، وأن يكون لكل نادي حي مخرجات من نتاجه تعرض بشكل مستقل في حالة توفر مقرات للأندية ، وفي حال عدم توفر المقرات توضع أركان خاصة لكل نادي تعرض بها المنتجات .

ولفت العُمري إلى أن برنامج الحفل يجب ان يشتمل على عرض رياضي، ومعارض متنوعة، وحفل مسرحي .