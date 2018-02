فيلم جومانجي يحقق 9 أضعاف ميزانيته فى 6 أسابيع فقط

أماني الغامدي(صدى):

حصل فيلم الإثارة والحركة ” Jumanji: Welcome to the Jungle ، علي إيرادات ضخمة بلغت 822 مليون دولار أمريكى، ليحقق بذلك 9 أضعاف ميزانيته والتي بلغت 90 مليوناً، في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع عرضه السادس، بعد عرضه فى أكثر من 3,765 دور عرض سينمائي حول العالم، وذلك منذ طرحه في ديسمبر عام 2017.

مع العلم أن الفيلم ينتمي لفئة الإثارة والكوميديا، و تدور أحداثه في إطار من الخيال والتشويق، حول أربعة طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن ” جومانجى ” ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، حيث عليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي.

والفيلم بطولة داوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك، ومن تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.