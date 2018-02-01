الخدمة المدنية: الوزارة تعمل حاليا على إنشاء مركز قياس

علي القحطاني(صدى):

أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن وزارته تعمل حاليًا على إنشاء مركز قياس؛ لاختبار المرشحين لبرامج تأهيل القيادات الإدارية؛ ليكون بديلًا للطريقة التقليدية المتبعة في السابق، مشيرًا إلى أن الهدف من المركز إتاحة فرصة عادلة لجميع منسوبي، ومنسوبات الخدمة المدنية؛ للانضمام لبرامج القيادات الإدارية.

وقال ” الحمدان ” في كلمة مسجلة تم عرضها أمس، خلال افتتاح اجتماع الطاولة المستديرة ” القيادة التحويلية في القطاع الحكومي ” ، أن الفرصة ستكون متاحة أمام الكفاءات؛ للترشح للمناصب الإدارية.

وفي نفس السياق، أعلن مدير معهد الإدارة العامة، الدكتور مشيب القحطاني، أن المعهد قد وضع مشروع خاص لقياس إنتاجية موظفي الدولة؛ وفقًا للمهام الموكلة إليهم، والوقت المعياري لإنجازها

يُذكر أنه تم تطبيق المشروع على إحدى الإدارات في المعهد، كما أنه سيتم تعميمها على جميع الإدارات قبل تطبيقه بكافة مؤسسات الدولة.