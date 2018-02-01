كاتب اقتصادي يعلق على قرار إغلاق المحلات أثناء الصلاة

علي القحطاني (صدى):

علق الكاتب الاقتصادي محمد السويد، على قرار إغلاق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلاة، وذلك فيما يختص بالتأثير الاقتصادي للقرار على سوق العمل.

حيث قال ” السويد ” أن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل مباشر حتى الآن، فمازال غير دقيق، بل هو مجرد تخمينات، لافتاً إلى أنه بالإضافة للخسائر الكثيرة التى سيسفر عنها القرار، إلا أن المشكلة هنا تتمحور في المدة التي تستغرقها ساعات الصلاة فى اليوم، والتي لا تقل عن 3 ساعات أو اكثر.

وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أن هذه المدة تمثل نسبة مئوية تقدر بحوالي 20 أو 30 % من وقت العمل خلال اليوم الواحد، مما يؤثر بدوره على الموارد الاقتصادية و القطاع التجارى تأثيراً سلبياً، حيث أن هذه النسبة والتي تمثل فترات التوقف عن العمل، ستؤدى حتماً لخسائر بالمليارات- على حد قوله.