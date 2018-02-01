طرق لاخفاء الإحمرار حول الأنف في الشتاء دون مكياج

متابعات(صدى):

تتقلب أحوال البشرة كثيراً في فصل الشتاء، فتارة تفاجئنا بجفاف شديد وتقشر وتارة أخرى تزعجنا باحمرارها، ولأنّ الأنف من أكثر المناطق حساسيةً في شهور الشتاء، يظهر حولها أحياناً احمراراً نسارع لإخفائه بمستحضرات التجميل دون معالجة السبب الأصلي.

وقد نصحت الخبراء بضرورة استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب لها، إذا تطور الأمر، ولكن الطبيبة أفا شمبان وصفت بعض العلاجات المنزلية التي تخفف من التهاب البشرة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت ” شمبان ” أنّ من الأسباب الأكثر شيوعاً للإحمرار حول الأنف هو مرض الوردية، والتهاب الجلد، والحساسية، موصيةً بزيارة الطبيب لتحديد الحالة بالضبط وتلقي العلاج الصحيح.

وأكدتْ الطبيبة أن ” مضادات الهيستامين هى العلاج الأمثل لالتهاب الأنف التحسسي المعروف باسم ” حمى القش ” ، فيما تحتاج مريضة الوردية إلى تقليل التعرض للحرارة الشديدة والتوقف عن تناول الأطعمة الحارة والكحوليات.

في حالة التهاب الجلد حول الأنف والفم، أوصت ” شمبان ” بزيارة الطبيب لأنه غالباً يكون بسبب تغير في الهرمونات ” .

ومن أهمّ طرق الوقاية من إحمرار البشرة حول الأنف في فصل الشتاء استخدام غسول “هيبوالرجينيك” ومرطبات، بجانب المواظبة على ماسك الخيار المنقوع في كمية صغيرة من الماء ومرطب خفيف.