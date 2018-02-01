بالفيديو.. سلطان بن سحيم أثناء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أظهر مقطع فيديو متداول، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، خلال مشاركته في حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، كان قد كرَّم الفائزين في المهرجان، منذ قليل.
فيديو | الشيخ #سلطان_بن_سحيم_آل_ثاني خلال حفل ختام #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل. #الإخبارية pic.twitter.com/mEThwtVjL8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 1 February 2018
abu ammar[ عدد التعليقات: 15540 ] نشر منذ 23 دقيقة
ايش هالحرمه اللي تعطي ابن سحيم ورقه ؟