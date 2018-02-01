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بالفيديو.. سلطان بن سحيم أثناء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بالفيديو.. سلطان بن سحيم أثناء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، خلال مشاركته في حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، كان قد كرَّم الفائزين في المهرجان، منذ قليل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15540 ] نشر منذ 23 دقيقة

ايش هالحرمه اللي تعطي ابن سحيم ورقه ؟

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