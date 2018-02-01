قصب السكر يحمي من الالتهابات والعدوي الفيروسية

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة احتواء قصب السكر على عدد كبير من العناصر الغذائي المفيدة، نذكر منها الماغنسيوم، الكالسيوم، المنجنيز، وغيرها من الفيتامينات مثل فيتامينات B وA وC والمعادن المفيدة مثل الحديد، الكروم، البوتاسيوم. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع عصير قصب السكر بالعديد من الخصائص التي تجعله مفيداً للصحة، وذلك بفضل غنى هذا العنصر الطبيعي بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والمغذيات، والأحماض الأمينية، كما لديه القدرة على المساهمة في حماية الجسم من الإلتهابات وأنواع العدوى الفيروسية.

لذلك نصح الأطباء بضرورة تناول عصير قصب السكر وذلك لما يحتوي عليه من فوائد كثيرة، حيث أنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساهم في تعزيز عملية الأيض وتخليص الجسم من السموم من خلال تنشيط عمل الكبد.

كما أنه يحتوي على أنواع أخرى من الأحماض الأمينية التي تُعتبر مهمة في عملية بناء العضلات ونمو الجسم، بالإضافة إلي أنه يساعد على تخفيض معدل الكولسترول السيء والدهون الثلاثية في الجسم، وذلك يساعد على حماية القلب والسرايين من المشاكل.

مع العلم أنه قادر على حماية الجسم من عدد من أنواع السرطان التي يمكن أن يتعرض لها، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستات، كما أنه يعالج المشاكل الجنسية، ويعزز من قدرة الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة.

كما يُحفّز الدماغ على إفراز مادة السيراتونين التي تحد من الإكتئاب وتساعد على توازن الحالة النفسية للشخص، و يساهم في معالجة آلام الحلق واللوزتين.

ويعتبر علاج فعال لاضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك، كما أنه يفتح الشهية على الطعام لذلك يُنصح به للأشخاص الذين يعانون من النحافة المفرطة.