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أبرزها ” أرض العجائب ” .. فعاليات مميزة لهيئة الترفيه خلال فبراير الجاري

أبرزها ” أرض العجائب ” .. فعاليات مميزة لهيئة الترفيه خلال فبراير الجاري
عادل الحربي(صدى):

تقوم هيئة الترفيه، خلال شهر فبراير الجاري، بإجراء فعاليات مميّزة في مناطق مختلفة من المملكة، منها ” أرض العجائب، ومهرجان الشارع السابع وتزهبي “، على أن يتم ذلك في الرياض والخبر وغيرها من مدن المملكة.

وأبرز هذه الفعاليات:
– أرض العجائب:
وهو مهرجان ترفيهي، يقام بجامعة الأميرة نورة في الرياض، لجميع أفراد الأسرة، ويقدم المهرجان، قائمة متميزة من الألعاب والمسابقات والفنون والعروض المختلفة.

– مهرجان الشارع السابع:
وهو مهرجان الرعب الأول من نوعه في المملكة، ويتميّز بالألغاز المرعبة والبيوت المسكونة التي ستجعل شوارع الخُبَر تعود للحياة.

– مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية:
وتُقدّم عرضًا مشوقًا للسيارات الأثرية التي استخدمت في أوائل عهد المملكة العربية السعودية.


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