أبرزها ” أرض العجائب ” .. فعاليات مميزة لهيئة الترفيه خلال فبراير الجاري
تقوم هيئة الترفيه، خلال شهر فبراير الجاري، بإجراء فعاليات مميّزة في مناطق مختلفة من المملكة، منها ” أرض العجائب، ومهرجان الشارع السابع وتزهبي “، على أن يتم ذلك في الرياض والخبر وغيرها من مدن المملكة.
وأبرز هذه الفعاليات:
– أرض العجائب:
وهو مهرجان ترفيهي، يقام بجامعة الأميرة نورة في الرياض، لجميع أفراد الأسرة، ويقدم المهرجان، قائمة متميزة من الألعاب والمسابقات والفنون والعروض المختلفة.
– مهرجان الشارع السابع:
وهو مهرجان الرعب الأول من نوعه في المملكة، ويتميّز بالألغاز المرعبة والبيوت المسكونة التي ستجعل شوارع الخُبَر تعود للحياة.
– مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية:
وتُقدّم عرضًا مشوقًا للسيارات الأثرية التي استخدمت في أوائل عهد المملكة العربية السعودية.
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