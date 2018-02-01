أبرزها ” أرض العجائب ” .. فعاليات مميزة لهيئة الترفيه خلال فبراير الجاري

عادل الحربي(صدى):

تقوم هيئة الترفيه، خلال شهر فبراير الجاري، بإجراء فعاليات مميّزة في مناطق مختلفة من المملكة، منها ” أرض العجائب، ومهرجان الشارع السابع وتزهبي “، على أن يتم ذلك في الرياض والخبر وغيرها من مدن المملكة.

وأبرز هذه الفعاليات:

– أرض العجائب:

وهو مهرجان ترفيهي، يقام بجامعة الأميرة نورة في الرياض، لجميع أفراد الأسرة، ويقدم المهرجان، قائمة متميزة من الألعاب والمسابقات والفنون والعروض المختلفة.

– مهرجان الشارع السابع:

وهو مهرجان الرعب الأول من نوعه في المملكة، ويتميّز بالألغاز المرعبة والبيوت المسكونة التي ستجعل شوارع الخُبَر تعود للحياة.

– مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية:

وتُقدّم عرضًا مشوقًا للسيارات الأثرية التي استخدمت في أوائل عهد المملكة العربية السعودية.