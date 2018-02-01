مي عز الدين تبارك لزينة على الخلع

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” صورة وثيقة الخلع للفنانة زينة من النجم أحمد عز وعلقت عليها قائلة: ” ربنا يحميكي انتي وأولادك ويكتبلك الخير يا حبيبتي ويعوضك عن كل اللي شوفتيه ” .

وفي سياق آخر تواصل مي تصوير مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد «رسايل»، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويشارك مع مى عز الدين في بطولة ” رسايل ” ، كل من خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبقة المتوسطة واختفائها وسط أصحاب المليارات، وصراع الطبقات، خاصة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في الحارة الشعبية حاليا.