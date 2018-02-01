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مؤشر السوق يواصل صعوده للجلسة السادسة على التوالي

مؤشر السوق يواصل صعوده للجلسة السادسة على التوالي
عادل الحربي (صدى):

واصل مؤشر السوق السعودي، صعوده لسادس جلسة على التوالي، اليوم الخميس، حيث أغلق عند 7656 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.1% بزيادة 6 نقاط.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 1% عند 75.50 رايل، كما تصدرت أسهم شركات الأسمنت ارتفاعات بنسب تراوحت بين 1 و 5%، عقب إعلان السماح بالتصدير دون رسوم.

وتراجع سهم معادن بنحو 5% عند 53.80 ريال، عقب تحقيق الشركة خسائر فصلية في الربع الرابع من 2017 بقيمة 104.7 مليون ريال.

كما هبط سهم المجموعة السعودية بنحو 5 % عند 21.30 ريال، فيما أغلق سهم ميدغلف عند 24.86 ريال بانخفاض 1%، مسجلًا أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

 


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