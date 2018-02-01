بالفيديو.. الشاعر حاكم العنزي يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين

عادل الحربي(صدى):

ألقى، اليوم الخميس، الشاعر حاكم العنزي، قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني في الصياهد الجنوبية.

ويذكر أنه بدأت مسابقة مهرجان الإبل منذ عام 2000 مـ، وباتت حدثًا منتظرًا كل شتاء من كل عام من المهتمين بالإبل من التجار والمُلاك؛ بالإضافة إلى كثيرًا ممن يستمتعون بالفعاليات المُصاحبة لهذا المهرجان، ومن كانوا يستفيدون منه في مصدر رزقهم.