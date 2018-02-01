للمدخنين.. 3 وسائل طبيعية تساعدك على تفتيح لون الشفاه

نورة الشهري(صدى):

لا شك أن العديد من المدخنين، يبحثون عن طرق طبيعية وآمنة؛ لتفتيح لون الشفاه، خاصة أنه مع تكرار شرب السجائر يبدأ لون شفاهم يميل إلى اللون الأسود، وفي هذا السياق يُقدم ” صدى ” بعض النصائح المنزلية التي ستساعد المدخنين على تفتيح لون الشفاه.

يُعد الليمون بالعسل له فعالية في علاج الكثير من المشكلات الصحية، فهو مرطب طبيعي، بينما يعمل عصير الليمون كمبيض طبيعي، كذلك يمكن استخدام الشوكلاتة في علاج شفتيك الدكنة، وذلك عن طريق طحن قطعة من الشوكلاتة مع زبدة الكاكاو وكبسولة من فيتامين E.

اما في حالة وجود شقوق أو جفاف بالشفاه، فيجب استخدام جيل الصبار مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون؛ حيث يعتبر علاج سحري، خاصة وأن الصبار على هرمونات مثل ” الجبرلينات وأكسين ” ، التي تمد بمضادات الالتهابات، وفيتامين E الذي يساعد على إعادة الرطوبة لشفتيك.