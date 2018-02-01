كراني: الكتلة الهوائية الباردة تبدأ اليوم في الرحيل

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الأرصاد، حسن كراني، أن اليوم الخميس يبدأ رحيل الكتلة الهوائية الأطول و الأبرد، عن أجواء تبوك وطريف والقريات شرقاًن وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الخميس الأول من فبراير يبدأ رحيل الكتلة الهوائية الأطول والأبرد عن أجواء تبوك طريف القريات وشرقاً حتى أجواء دومة الجندل نهاية السبت 3 فبراير مع احتمالية نشاط نسبي للرياح السطحية أثناء تحرك الكتلة الباردة وانسحابها يؤدي لطقس مغبر فعلى مرضى الصدرية تجنب الغبار “.