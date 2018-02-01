بالفيديو.. أجمل تصديات حراس المرمى في الجولة الـ19 بدوري المحترفين
حصل حارس مرمى الاتفاق الجزائري رايس مبولحي على المركز الأول في قائمة أجمل تصديات حراس المرمى في الجولة الـ19 بدوري المحترفين.
وجاء حارس مرمى نادي أحد الجزائري عز الدين دوخة في المركز الثاني، نتيجة صده لإحدى الكرات الخطيرة في مباراة الاتحاد، ليحصد حارس مرمى الهلال العماني هلي الحبسي على المركز الثالث بعد إنقاذه فرصة هدف محقق للرائد.
كما حل اللاعبان فواز القرني حارس مرمى نادى الاتحاد و محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، على المركزين الرابع والخامس على التوالي، حيث صدا كرتين في دقيقة واحدة من لاعبي أحد والشباب.
اختيارات #دوري_بلس لأجمل تصديات الجولة 19
ماذا عنك.. هل توافقنا الرأي في اختياراتنا؟ pic.twitter.com/Nxxasr3Fvh
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 1, 2018
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