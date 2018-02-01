أمير الشمالية يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم, قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة المقدم المظلي عبدالله بن حلمي العتيبي , الذي قدم للسلام على سموه .

ورحب سموه بالمقدم العتيبي , متمنياً له التوفيق والعون في عمله .

من جانبه أعرب قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته الكريمة ، مؤكداً حرصه وزملاءه على بذل مزيد الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .