ولاية طاقة بظفار تحصل على المركز الثالث على مستوى ولايات السلطنة

رشاد اسكندراني(صدى):

أعلنت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور اليوم الفائزين في مسابقة السلامة المرورية في حفل رعاه سعادة وكيل وزارة المالية في مجال الولايات فقد حصل ولاية طاقة بمحافظة ظفار على المركز الثالث على مستوى ولايات السلطنه وقد حصلت على مبلغ قدره 20٫000 ألف ريال، ودرع السلامة المرورية وشهادة تقدير.

وملتقى رواد ومواهب يرفع التهاني والتبريكات الي معشوقة هذا الملتقي وعضوة رواد ومواهب الاستاذة نور المعشنية إبنة ولاية طاقة علي هذا الانجاز الكبير وتهنئ كل عماني وعمانيه أعضاء وعضوات ملتقانا علي هذا الانجاز…مبروك.