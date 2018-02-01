بالفيديو.. صالح جمعة: سعيد بتواجدي في دوري قوي كالدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

وصل اللاعب المصري صالح جمعة، المحترف الجديد في صفوف نادي الفيصلي، فجر اليوم الخميس، إلى مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة بالفيصلي صالح الرشيدي.

وأعرب ” صالح ” عن سعادته بتجربة الاحتراف الأولى له في دوري المحترفين، قائلًا أنه: ” سعيد لتواجدي في دوري قوي ونادي قوي وأتمنى أن أكون عند حسن الظن ” .

ووجه اللاعب صالح جمعة الشكر إلى إدارة نادي الفيصلي على حسن استقبالها له، بينما سيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق عصر اليوم على ملعب النادي الرئيس بمدينة حرمة.