بالفيديو.. صالح جمعة: سعيد بتواجدي في دوري قوي كالدوري السعودي
وصل اللاعب المصري صالح جمعة، المحترف الجديد في صفوف نادي الفيصلي، فجر اليوم الخميس، إلى مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة بالفيصلي صالح الرشيدي.
وأعرب ” صالح ” عن سعادته بتجربة الاحتراف الأولى له في دوري المحترفين، قائلًا أنه: ” سعيد لتواجدي في دوري قوي ونادي قوي وأتمنى أن أكون عند حسن الظن ” .
ووجه اللاعب صالح جمعة الشكر إلى إدارة نادي الفيصلي على حسن استقبالها له، بينما سيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق عصر اليوم على ملعب النادي الرئيس بمدينة حرمة.
صالح جمعة : سعيد لتواجدي في دوري قوي ونادي قوي واتمنى أن اكون عند حسن الظن . #الفيصلي pic.twitter.com/Yqvzvwhug1
— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) ١ فبراير، ٢٠١٨
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