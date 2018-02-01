4 مشاريع من طلاب المملكة في معرض علوم تايوان

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن مشاركة طلاب وطالبات بعض مدارس المملكة، في المعرض الدولي للعلوم بتايوان، وذلك بعدد أربعة مشاريع.

وقالت الوزارة إن المشاريع حققت الاعتماد، بعد مطابقة اشتراطات اللجنة العلمية؛ تمهيداً لمرحلة التحكيم.

وأوضح أن المشروع الأول في مجال الكيمياء، يحمل عنوان ” أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم لتحسين فعالية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين “، ومقدم من الطالب عبدالعزيز يحيى الشهراني من عسير.

وجاء المشروع الثاني من الطالبة دانة عبدالله الغامدي، من المنطقة الشرقية، وحمل عنوان ” تحويل المخلفات الكيميائية إلى مواد بدائية لتصنيع الأدوية “.

أما المشروع الثالث، فهو في مجال علوم الحاسب وهندسة المعلومات، ومقدم من الطالب محمد سليمان النهدي من جدة، وحمل عنوان ” استخدام الموجات فوق الصوتية لمساعدة فاقدي البصر في معرفة طريقهم وتحذيرهم من العوائق مع سهولة العثور عليهم “.

كما أشارت الوزارة إلى أن المشروع الرابع، مقدم من الطالبة مروج الجيزاني من إدارة تعليم جدة، وهو في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، بعنوان “تعزيز كفاءة اليد اليمنى للطفل الأيسر من ذوي الاحتياجات الخاصة “.