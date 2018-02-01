بالفيديو.. انطلاق ” لينكولن نافيجاتور 2018 ” الفاحرة متعددة الاستخدامات

عند الحديث عن السيارات متعددة الاستخدامات الفاخرة الكبيرة مثل لينكولن نافيجاتور 2018 التي يبدو أنها منفصلة ومتفردة عن باقي السيارات في فئتها. وهذه الفئة من السيارات ليست مزدحمة بالموديلات مثل مرسيدس وكاديلاك ولكزس وانفنيتي ولينكولن.

وبالنسبة نافيجاتور 2018 من لينكولن فهي تحمل أزرار مستعارة من موديلات فورد اكسبيديشن ولكن سيارة لينكولن في النهاية أكثر أناقة مع مقصورة مميزة ومثيرة كما يظهر في بعض المراجعات التي نرى أحدها هنا وتشير لكل ما يوجد في مقصورة السيارة وكيف تشعر السيارة السائقين باحساس القيادة وكذلك الركاب من المقاعد للتطعيمات وفرش الارضية.

ومقصورة السيارة تتمتع بالعملية وتحمل رحابة كافية لكل الركاب وهي مريحة للركاب البالغين خاصة في الصف الثالث من المقاعد مع مساحات تخزين عديدة كما أن هناك نافيجاتور L بقاعدة عجلات أطول لمن يرغب في المزيد من المساحة في داخل السيارة.

وتحمل السيارة محرك V6 سعة 3.5 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 450 حصان وعزم دوران 691 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات.