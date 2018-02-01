بالصور.. الأهلي المصري يحيي الذكرى الـ6 لشهداء مجزرة بورسعيد

نواف السالم(صدى):

وضع النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي الـ74، إحياءً لذكراهم السادسة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” ، صورًا لمجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب واللاعبيين على رأسهم حسام عاشور قائد الأهلي وحسام غالي لاعب النصر السابق، وهو يضعون الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وكان 74 شابًا من جماهير النادي الأهلي استشهدوا في ” مجزرة بورسعيد ” خلال مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد ضمن جولات الدوري المصري الممتاز بعام 2012، والتي تم على إثرها إلغاء النشاط الكروي في مصر لعام كامل.