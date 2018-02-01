نائب وزير التعليم يعتمد الدليل التنظيمي لمراكز التميز

عادل الحربي(صدى):

اعتمد الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نائب وزير التعليم، اليوم الخميس، الدليل التنظيمي لمراكز التميز في إدارات التعليم التي أنشئت مؤخراً ضمن انطلاق الدورة التاسعة لجائزة التعليم للتميز.

ووجه ” العاصمي ” ، بالعمل بالتشكيلات الإشرافية و الإدارية للمراكز التي تضمنها القرار، و توفير كافة الإمكانات لتحقق أهدافها.

يذكر أن الدليل قام بإعداده و تحكيمه عدد من الخبرات في التعليم العام و الجامعات، وسيتم رفع نظام مراكز التميز الإلكتروني قريباً من قبل لأمانة العامة لجائزة التعليم للتميزعلى بوابتها.