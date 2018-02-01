نائب وزير التعليم يعتمد الدليل التنظيمي لمراكز التميز
اعتمد الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نائب وزير التعليم، اليوم الخميس، الدليل التنظيمي لمراكز التميز في إدارات التعليم التي أنشئت مؤخراً ضمن انطلاق الدورة التاسعة لجائزة التعليم للتميز.
ووجه ” العاصمي ” ، بالعمل بالتشكيلات الإشرافية و الإدارية للمراكز التي تضمنها القرار، و توفير كافة الإمكانات لتحقق أهدافها.
يذكر أن الدليل قام بإعداده و تحكيمه عدد من الخبرات في التعليم العام و الجامعات، وسيتم رفع نظام مراكز التميز الإلكتروني قريباً من قبل لأمانة العامة لجائزة التعليم للتميزعلى بوابتها.
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