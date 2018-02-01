فولفو تطلق أول سياراتها الكهربائية العام القادم تتبعها XC40 الكهربائية

متابعات(صدى):

أعلنت فولفو بالفعل أنها تخطط لتقديم العديد من السيارات الكهربائية والهايبرد والهجين المحدودة ، وتصل أولى سياراتها منعدمة الانبعاثات في 2019. وقالت تقارير أن السيارة الكهربائية الجديدة تم استعراض ملامحها من قبل موديل تجريبي هو 40.2 الذي ظهر في 2016 وسيدخل قائمة موديلات 40 بتصميم مشابه لباقي عائلة هذه السيارة.

وتعتمد السيارة على قاعدة البناء CMA التي تشاركها فولفو مع شركتها الأم جيلي في فئة السيارات المدمجة بما في ذلك XC40 , وهذه المعلومات تم تأكيدها من قبل الشركة السويدية عير رئيس قسم الأبحاث والتطوير في الشركة هنريك جرين الذي اعترف أن هذه السيارة ستأتي ببطارية معدلة.

ولم يتم تأكيد مدى تنقل السيارة ولكن يبدو أن ستتفوق على باقي الموديلات وستصل الي 500 كم قبل الحاجة للشحن من جديد. ويمكن لفولفو تقديم XC40 كهربائية بالكامل كما أن قسمها الرياضي بولستار يخطط لتقديم 3 سيارات كهربائية أخرى بجانب بولستار 1.