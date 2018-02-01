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بالفيديو.. الشاعر محمد بن فطيس يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين

بالفيديو.. الشاعر محمد بن فطيس يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين
علي القحطاني (صدى):

ألقى الشاعر محمد بن فطيس المري، اليوم الخميس، قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال حضور مهرجان الإبل الثاني في الصياهد الجنوبية.

ووجه ” المري ” خلال مشاركته بيتًا إلى خادم الحرمين الشريفين قائلًا: ” الله يغفر للملك عبدالعزيز الذي وحد القبائل ” .


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