بالفيديو.. الشاعر محمد بن فطيس يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين

علي القحطاني (صدى):

ألقى الشاعر محمد بن فطيس المري، اليوم الخميس، قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال حضور مهرجان الإبل الثاني في الصياهد الجنوبية.

ووجه ” المري ” خلال مشاركته بيتًا إلى خادم الحرمين الشريفين قائلًا: ” الله يغفر للملك عبدالعزيز الذي وحد القبائل ” .