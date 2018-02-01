بالفيديو.. الشاعر محمد بن فطيس يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين
ألقى الشاعر محمد بن فطيس المري، اليوم الخميس، قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال حضور مهرجان الإبل الثاني في الصياهد الجنوبية.
ووجه ” المري ” خلال مشاركته بيتًا إلى خادم الحرمين الشريفين قائلًا: ” الله يغفر للملك عبدالعزيز الذي وحد القبائل ” .
فيديو | الشاعر محمد بن فطيس المري أمام #خادم_الحرمين: الله يغفر للملك عبدالعزيز الذي وحد القبائل. #الإخبارية pic.twitter.com/rzjS6YdJvj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
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