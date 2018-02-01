إطلاق برنامج خدمة المجتمع ” أهلها ” من قبل التعليم

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الدكتورة هيا العواد، وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات، اليوم الخميس، برنامج خدمة المجتمع ” أهلها ” ، بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف في إدارة التدريب والابتعاث بالرياض.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها، أن البرنامج يستهدف تطوير مهارات طلاب التعليم العام وتمكينهم من سوق العمل، مشيرة إلى البرنامج يتضمن التدريب على عدد من القضايا التي تُقدم لخدمة المجتمع دون مقابل مادي أو معنوي، ستنفذ على مدى ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التطبيق في السنة الأولى على طلبة الصف الثالث المتوسط، وفي السنة الثانية على طلبة الصفين الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وفي السنة الثالثة على طلبة الصف الثالث المتوسط، وطلبة الصفين الأول ثانوي والثاني ثانوي‪. ‬

من جانبها، صرَّحت ” العواد “، بأن البرنامج ينفذ على ثلاث مراحل، ‬مرحلة الاستكشاف وتهدف إلى رفع وعي الطلبة بالقضايا التي تواجههم في مجتمعهم، ‬ومرحلة التجربة، و مرحلة التقديم.