” إمارة مكة ” : 15 جولة لعبدالله بن بندر خلال شهر واحد

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن جولات الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير مكة، قد بلغ عددها 15 محافظة بالمنطقة، خلال شهر واحد، حيث قطع حوالي 5 آلاف كيلومترات.

وقطع “بندر ” أكثر من 4900 كم بين 15 محافظة خلال شهر واحد فقط، كما التقى بأكثر من 3500 شاب وفتاة بالإضافة إلى عدد كبير من الأهالي، بالإضافة إلى أنه دشن 30 مشروعاً تنموياً.

كما شملت جولاته أيضًا، تفقد 5 مستشفيات تقدر طاقتها الإجمالية بنحو 500 سرير، واطلاعه على 17 مشروعاً جامعيا، تستوعب قرابة 100 ألف طالب وطالبة، وأطلق 7 مبادرات واتفاقيات، كذلك وقف ميدانيًا على أكثر من 52 مشروعًا يجري تنفيذها وأخرى متعثرة.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، يطلق الأسبوع المقبل ورش عمل في المحافظات؛ لحث المستثمرين على المساهمة في مشاريع التنمية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.