بالفيديو والصور.. ” هلال الرياض ” تنفذ دورة تدريبية لقيادة سيارة الإسعاف الأمنة لمنسوبيها

سعيد العجل(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض دورة تدريبية بعنوان ” القيادة الامنة لسيارة الإسعاف ” ، بمشاركة أكثر من 16 فني واخصائي طب طوارئ.

وتضمنت الدورة، التي تم تنظيمها على مدى ثلاث ايام، محاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية حول تطوير أساليب القيادة الآمنة لسيارة الإسعاف وفرق الاستجابة المتقدمة.

واشتملت فعاليات الدورة على تدريب ميداني لمدة يومين في احد الساحات التي تم توفيره بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنطقة الرياض مشكورة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض: ” الدورة تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في إدارات ومراكز الاسعاف على طريقة القيادة الامنة وضرورة اتباع ارشادات السلامة للرفع من جودة الخدمة المقدمة وبما يكفل سلامتهم وسلامة الحاله او الإصابه ” .

وأضاف: ” استمرار هيئة الهلال الاحمر عبر ادارتها للتدريب في تنفيذ مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية يهدف إلى خلق بيئة اسعافية للارتقاء بخدمات الرعاية الاسعافية وتنمية الوعي الصحي لدى كل فئات المجتمع ” .



