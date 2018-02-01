وظائف تعليمية شاغرة بمعهد للتدريب في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن إحدى معاهد التدريب في محافظة جدة، عن حاجته لموظفين ومدربين باختصاصات متعددة، وذلك طبقاً لما يلي:

– مدرب اداري:

المؤهل المطلوب: بكالوريوس في الإدارة او يعادلها.

وتشترط خبرة في إلقاء الدورات التدريبية.

– مدرب حاسب آلي:

المؤهل المطلوب: بكالوريوس في الحاسب الآلي.

ومن الافضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريب او التعليم.

– مدرب لغة انجليزية:

المؤهل المطلوب: بكالوريوس في اللغة الانجليزية.

ومن الأفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريب أو التعليم.

– أخصائي تسويق:

ومن الافضل ان يكون للمتقدم خبرة في تسويق الدورات التدريبية.

ونظام العمل بدوام كامل أو جزئي أو عن بعد.

– مدرب برمجة للتطبيقات الحديثة:

وذلك للجوال أو صيانة الجوال.

– خدمة عملاء:

أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في أي تخصص.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم باللغة العربية عن طريق البريد الإلكتروني، مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي، وذلك من خلال العنوان التالي:هنا