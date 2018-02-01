بالفيديو.. حديث أخوي باسم بين خادم الحرمين وملك البحرين خلال مهرجان الإبل
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، ضيوف المملكة والمهرجان ومنهم ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأظهر فيديو خادم الحرمين الشريفين وهو يدخل في حديث أخوي باسم مع ملك البحرين، وذلك خلال حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني في الصياهد الجنوبية.
فيديو | #خادم_الحرمين وملك #البحرين خلال سباق الهجن في ختام #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل. #الإخبارية pic.twitter.com/73lzdQfKWu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
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