بالفيديو.. حديث أخوي باسم بين خادم الحرمين وملك البحرين خلال مهرجان الإبل

علي القحطاني (صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، ضيوف المملكة والمهرجان ومنهم ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأظهر فيديو خادم الحرمين الشريفين وهو يدخل في حديث أخوي باسم مع ملك البحرين، وذلك خلال حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني في الصياهد الجنوبية.