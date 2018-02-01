” فاو ” تعلن عن استقرار أسعار الغذاء العالمية خلال شهر يناير

نيويورك(صدى):

أوضحت اليوم الخميس، منظمة الأغذية والزراعة ” فاو ” التابعة للأمم المتحدة، أن أسعار الغذاء العالمية استقرت في يناير، مقارنة مع الشهر السابق، وذلك في ظل زيادة أسعار الحبوب والزيوت النباتية، الذي وازن أثر انخفاض أسعار الألبان والسكر.

وفي هذا السياق، صرحت ” فاو ” ، أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، انخفضت ثلاثة في المئة تقريباً، بالمقارنة مع يناير من العام السابق، بالإضافة إلى أن السلع الزراعية الأولية خرجت من فترة اتسمت بالتقلب الشديد، متوقعة أن تظل السلع الزراعية الأولية مستقرة، خلال السنوات العشر القادمة.

يُذكر أنه بلغ متوسط مؤشر ” فاو ” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.5 نقطة دون تغيير يذكر تقريباً عن ديسمبر، كما رفعت فاو توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2017 إلى 2.64 مليار طن، بزيادة 1.3 في المئة مقارنة مع محصول 2016 وعند أعلى مستوى على الإطلاق.