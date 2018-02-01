الخضار والفاكهة مفيدان للنساء أكثر من الرجال

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة يونانية أن النظام الغذائي الذي يتكون من الخضار والفواكه والمكسّرات مفيد جدًا للنساء وخاصةً اللواتي يعانين من العقم، حيث أجريت هذه الدراسة على 244 امرأة.

ثم تم توزيع السيدات على 3 فئات بحسب إجاباتهن على الأسئلة، حيث جاءت نتائج المجموعة الأولى، أن السيدات اللواتي يتناولن طعاما لا يتضمن الأغذية المتوسطية (نظام غذاء البحر المتوسط)، الأسوأ من حيث نسبة نجاح عمليات التخصيب المجهري.

أما نساء المجموعة الثانية اللواتي تناولن طعاما يقارب في محتوياته نظام غذاء البحر المتوسط، فكانت نسبة نجاح التخصيب المجهري لديهن أعلى من المجوعة الأولى.

وحققت المجموعة الثالثة التي تناولت أغذية البحر المتوسط بنسبة أكبر نجاحا مذهلا في التلقيح المجهري، كما سجلت ولادات ناجحة أكثر بـ 2.7 مرة من النساء الأخريات.

مع العلم أن نظام الغذاء المتوسطي يحتوي على نسبة كبيرة من الخضار والفواكه والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون غير المكرر والأسماك، باستثناء جميع الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.