أول تعليق لأحلام عقب عودتها لبرنامج ” ذا فويس “

نورة الشهري (صدى):

أحتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعودتها إلى لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” ، بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق ” انستجرام ” .

وظهرت أحلام في الصورة وهي تحمل مجسّم لكرسي لجنة تحكيم البرنامج وأرفقت الصورة يتعليق: “البرنامج العالمي ” ذا فويس ” على شاشة “أم بي سي” كل العرب، بيتي الاول، انتظروني”.