أول تعليق لأحلام عقب عودتها لبرنامج ” ذا فويس “
أحتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعودتها إلى لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” ، بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق ” انستجرام ” .
وظهرت أحلام في الصورة وهي تحمل مجسّم لكرسي لجنة تحكيم البرنامج وأرفقت الصورة يتعليق: “البرنامج العالمي ” ذا فويس ” على شاشة “أم بي سي” كل العرب، بيتي الاول، انتظروني”.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 33 دقيقة
أحلام انتي أحفظه لكلام الله تخريجه كلية الشريعه فلا يليق بكي ان تحكمي في مثل هذه مسابقات
رااايق[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 15 دقيقة
كل هذا علشان تغيضي نوال ** ههههههه
*
طيب بكم أشتريتي الكرسي اللي المفروض كان نوال تجلس عليه وببلاش ** ههههههههه
*
أنتي ياااا أحلام لازم تعرضين نفسك على طبيب نفسي **
*
وتقولين له أبغي أتعالج من نوال وصوتها وفنها الرائع *