” ضاحي خلفان ” : توجهات تنظيم الحمدين سبب العلاقة الحميمة مع إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، على زيارة الوفد الإسرائيلي لقطر.

وأكد ” خلفان ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الزيارة تدل على عمق العلاقة الحميمة بين البلدين، والناتجة عن توجهات تنظيم الحمدين وتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل.

وقال ” زيارة الوفد الإسرائيلي لقطر تدل على عمق العلاقة الحميمة بين البلدين وما كان لهذه العلاقة أن تتم لولا توجه تنظيم الحمدين إلى إسرائيل وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الطرفين خدمة للقضية الفلسطينية “.