ألمانيا تسحب قواتها العسكرية من الصومال

برلين(صدى):

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، سحب قواتها العاملة ضمن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي في الصومال، حيث لم تحصل هيئة أركان الجيش الألماني على تفويض برلماني جديد لإبقاء عناصرها.

وتنهى برلين بسحب قواتها مساعمة فعالة لقواتها المسلحة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي دامت نحو 8 سنوات، كانت تقدم خلالهم المشورة والمساعدة والتدريب للجيش الصومالي، كما تسهم بفاعلية في السيطرة على مناطق حيوية.

يُذكر أن 20 جنديًا ألمانيًا فقط يمثلون ألمانيا في البعثة العسكرية الأوروبية بالصومال، ولكن تعد مهامها الأخطر حسب التقديرات الأمنية والسياسية لبرلين؛ نظرًا إلى خضوع الصومال لصراعات دينية وسياسية وتقاتل أهلي داخلي لا ينتهي.