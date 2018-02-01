ريال مدريد يتطلع لمواصلة انتصاراته

نواف السالم(صدى):

يتطلع فريق ريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى مواصلة انتصاراته ومواصلة الضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب بالدوري الإسباني، وذلك عندما يحل ضيفًا على ليفانتي السبت المقبل.

واستطاع ريال مدريد الفوز على فالنسيا 4-1 في الجولة الماضية، إذ بدأ الفريق المباراة بمهاجميه الثلاثة كريم بنزيما وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو للمرة الأولى من أبريل 2017.

ومن المتوقع أن يبدأ اللاعبون الثلاثة المباراة أمام ليفانتي، الذي سيغيب عنه سيلسو بورجيس، الذي حصل على البطاقة الحمراء أمام ديبورتيفو لاكورونا في الجولة الماضية، كما يغيب للإيقاف كلًا من خوسيه كامبانيا وكيما رودريغيز.