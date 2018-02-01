بالصور.. انضمام المحجبات والرجال إلى حملة ” مناهضة الحجاب الإجباري ” في إيران

طهران(صدى):

انضمت العديد من النساء المحجبات الإيرانيات إلى حملة ” مناهضة الحجاب الإجباري “، ملوحين بالحجاب في شوارع إيران؛ تعبيرًا عن تضمنهم مع الفيتات اللاواتي لا يرغبن بارتداء غطاء الرأس ورفضًا للحجاب القسري.

وقامت النساء المحجبات برفع أوشحة من خلال عصا على شكل علم، من على شيء مرتفع في الشوارع المزدحمة ملوحين بالحجاب، مقلدين فتاة شارع ” انقلاب ” طهران التي تم الإفراج عنها السبت الماضي.

كما انضم بعض الرجال أيضًا إلى هذه الحركة الاحتجاجية، حيث وقف العديد من الشبان في المعابر العامة رافعين أوشحة وكتبوا عبارات تضامنية مع حملة مناهضة الحجاب الإجباري.

ومن جانبها، أكد نظام الملالي أنه سيتم مواجهة من يقمن بهذه الحركة وسيتم اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، دون تراجع من المحتجات.

وكانت الفتاة المشهورة إعلاميًا بفتاة انقلاب طهران، خلعت حجابها القسري أثناء الاحتجاجات ضد نظام الملالي رافضه الحجاب القسري، ما دفع السلطات الإيرانية إلى احتجازها في مكان مجهول حاجرين على رأيها الشخصي، إلى أن تم الإفراج عنها السبت الماضي وسط مطالبات عالمية.